Escritórios de arquitetura de Porto Alegre debatem Plano Diretor

A revisão do Plano Diretor de Porto Alegre pautou um café da manhã realizado pela Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura (Asbea-RS) na manhã de terça-feira, dia 30. O encontro na loja de móveis Saccaro reuniu representantes da prefeitura e de outras entidades com interesse no asunto. A discussão abordou o desempenho e a infraestrutura urbana da lei que rege o planejamento urbano. As informações são da assessoria de comunicação da Asbea.

Participaram do debate a diretora de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Patricia Tschoepke, o arquiteto Antônio Zago, do Sindicato das Empresas da Construção Civil, o engenheiro e arquiteto Valdir Fiorentin, representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e as professoras Cibele Figueira, da PUCRS, e Izabele Colusso, da Unisinos. Durante a reunião, que foi aberta a associados da Asbea-RS, foram debatidos conceitos e pontos relevantes relacionados ao Plano Diretor da capital, Lei Municipal fundamental que orienta a ocupação do espaço urbano.

Um novo encontro será promovido pela Asbea-RS nesta quinta-feira, dia 1º de junho, para debater a sustentabilidade ambiental em projetos arquitetônicos. O debate contará com a presença do arquiteto especialista em construções sustentáveis Thiago Ferreira e do proprietário da Artezan Tapetes Gelson Balbueno.