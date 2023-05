Programa municipal para aquisição de alimentos avança em Porto Alegre

Isabelle Rieger

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) de Porto Alegre está um passo mais próximo de sua implementação. Nesta terça-feira, dia 30, foram publicados, no Diário Oficial da Capital, 19 contratos de produtores cadastrados. Pelo programa, o município adquire produtos de agricultores por chamada pública, como forma de incentivar a agricultura familiar. As próximas etapas envolvem o pagamento aos fornecedores e a entrega dos produtos para pessoas em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade, como exposto nesta segunda-feira, dia 29,em reunião entre agricultores e Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (Smgov). Ao todo, serão adquiridos alimentos de 37 produtores. As informações são da prefeitura. “A ideia é que ele - o PAA - possa subsidiar toda a rede sócio-assistencial, educacional e as cozinhas comunitárias”, explica a deputada estadual Laura Sito (PT), autora, quando vereadora da Capital, do projeto de leique originou o programa. A parlamentar falou com a reportagem no evento de lançamento da estratégia de combate à fome na Assembleia Legislativa. O programa existe também em nível federal e foi retomado este ano.