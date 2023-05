Prefeitura de Porto Alegre propõe medida para crise com contêineres

Os contêineres de lixo espalhados pelas ruas de 18 bairros de Porto Alegre terão novas tampas, que serão soldadas à estrutura da base e terão mecanismos que dificultam o seu desprendimento. A informação é da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, por meio do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). A substituição será feita pelo consórcio de empresas responsáveis pela coleta automatizada de resíduos na Capital.

A medida é uma tentativa de coibir o furto das tampas de contêineres. À equipe da BandNews FM, na quarta-feira, o DMLU informou que desde o início do ano já foram roubadas 730 tampas - somente entre os dias 17 e 21 deste mês foram 60 casos, conforme o balanço mais recente divulgado pelo consórcio. "Destacamos que a falta de tampa não afeta a coleta, que ocorre normalmente", diz a nota. Até o momento, quase a totalidade das tampas foi recolocada, diz a prefeitura.

Outra medida do poder público que dialoga com a pauta é a repressão aos crimes de furto e receptação de itens furtados do mobiliário urbano, conduzida pela Secretaria Municipal de Segurança. Em 2023, até 23 de maio, a Operação Ferros-Velhos prendeu 17 suspeitos e interveio no funcionamento de quatro estabelecimentos comerciais do gênero. Denúncias podem ser feitas por ligação para o número 153.

problemas atrelados a este modelo de gestão de resíduos Sem as tampas, o conteúdo dos contêineres fica exposto, o que provoca odor e atrai animais que podem transmitir doenças. A falta de tampa nos equipamentos expõe ao menos outros dois. Um deles é o atraso na coleta, que em maio deixou de cumprir a tabela, o que resultou no acúmulo do material, que chegou a "transbordar". Essa superlotação dos contêineres ocorre, na maioria dos casos, devido ao descarte indevido de materiais recicláveis - o lixo seco, também chamado de lixo limpo.

Quando fica dentro do contêiner até o momento da coleta (que é automatizada, feita por um caminhão compactador), o conteúdo vai para um aterro sanitário sem passar por triagem (que é o trabalho manual de separar os resíduos por tipo de material, para então encaminhá-lo à indústria que fará a reciclagem). Ou seja, mesmo que o material seja reciclável, se for depositado no contêiner, provavelmente não será reciclado.

O descarte inadequado do lixo seco no contêiner leva a outra situação alvo de críticas: catadores de rua reviram os sacos em busca de material com valor para a venda. Em alguns casos, o que não será aproveitado fica espalhado pela calçada. Isso só acontece, portanto, por ter recicláveis lá dentro.

Junto com o anúncio sobre a troca das tampas dos contêineres, o DMLU informou que "a prefeitura estuda uma evolução na coleta automatizada, (com) algum mecanismo onde somente a empresa de coleta tenha acesso ao material descartado dentro do contêiner".

a Coluna mostrou a partir de foto enviada por uma leitora Modelo semelhante é praticado em Roma, na Itália, conforme. Lá existe uma abertura na parte superior dos contêineres por onde são depositados os sacos de lixo. Se vingar algo parecido em Porto Alegre, será solucionado o problema da sujeira nas ruas devido aos sacos revirados, mas o material que poderia ser reciclado que estiver lá dentro não irá para a reciclagem.