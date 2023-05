Revisão deve manter estrutura do atual Plano Diretor da Capital

Bruna Suptitz

O Plano Diretor de Porto Alegre deve manter a estrutura espacial e os conceitos previstos na legislação atual - a informação consta no documento "Conceitos e Diagnósticos" elaborado pela Ernst & Young como parte do trabalho de consultoria prestado à prefeitura da Capital para a revisão do Plano Diretor. Isso significa que, conceitualmente, a lei que rege o planejamento urbano seguirá organizada em torno do macrozoneamento, do modelo espacial, das estratégias e do sistema de gestão e planejamento previstos hoje.