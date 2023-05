Definidos os integrantes da Comissão do Plano Diretor na Câmara de Porto Alegre

Bruna Suptitz

A Câmara Municipal de Porto Alegre instituiu, por meio de resolução, a Comissão Especial do Plano Diretor, que é composta por 14 parlamentares titulares e 11 suplentes. O texto considera que, a partir de informações fornecidas pelo Executivo, “devem ser enviados a esta Casa, ainda no presente exercício, projetos referentes à revisão do Plano Diretor”. A frase reforça o entendimento de que a matéria não será apreciada pelo Legislativo este ano; a expectativa é de que o projeto de lei chegue à Câmara no fim do ano e seja discutido em plenário somente em 2024.