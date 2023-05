Frente parlamentar do empreendedorismo debaterá concessão do Cais Mauá

Na terça-feira, dia 16 de maio, o Cais Mauá será tema de reunião aberta da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização, presidida pelo deputado Felipe Camozzato (Novo). O encontro será às 19h na Sala Alberto Pasqualini, no 4º andar da Assembleia Legislativa. Está convidado o secretário de Parcerias e Concessões do Estado, Pedro Capeluppi. Participarão também representantes da Câmara Municipal de Porto Alegre, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Capital, do Instituto de Estudos Empresariais e outros órgãos e entidades.