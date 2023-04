Governo do Estado e Coletivo Cultural se reúnem para tratar do Cais Mauá

Bruna Suptitz

Aconteceu em um encontro virtual, no dia 20, a reunião entre integrantes do Coletivo Cais Cultural e representantes da Secretaria Estadual de Parcerias e Concessões, junto do titular da pasta, Pedro Capeluppi. O leilão do Cais Mauá, em Porto Alegre, que foi frustrado em duas ocasiões no ano passado, segue sem data para acontecer. Uma audiência pública organizada pela Frente Parlamentar em Defesa do Cais Mauá Público será realizada no dia 15 de maio, às 18h, na Assembleia Legislativa.