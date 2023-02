Às 17h de hoje será realizada mais uma audiência pública para tratar da revisão do Plano Diretor de Xangri-Lá, município do Litoral Norte gaúcho, convocada pela Câmara Municipal. No encontro desta quarta-feira não será feita a leitura da proposta da prefeitura, já tratada em audiências no mês passado, e sim as propostas de emendas dos vereadores e as sugestões protocoladas pela comunidade. A atividade será na Câmara, na Rua Rio Douradinho, nº 1385.