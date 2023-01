Porto Alegre terá passe livre nos ônibus nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, feriado municipal de Nossa Senhora dos Navegantes. Trata-se do único dia fixo do ano com gratuidade no transporte coletivo da Capital. Dias de campanhas de vacinação tratadas como “Dia D” também terão passe livre, porém não há data definida ou obrigatoriedade da sua realização.

ganhou o noticiário nacional A lei que trata do tema foi alterada no fim de 2021 eàs vésperas das eleições gerais do ano passado, já que o dia do pleito havia sido retirado das datas sem cobrança de passagem. Com a repercussão, somada à judicialização do caso, a prefeitura recuou e voltou a garantir em lei o passe livre nos dias de eleição com voto obrigatório – não entra mais na conta a eleição do Conselho Tutelar.