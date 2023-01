Grupo de trabalho realiza ações de prevenção contra incêndios na Capital

Iniciou ontem e segue até o dia 1º de março uma série com ações de conscientização sobre medidas preventivas à ocorrência de incêndios em comunidades vulneráveis e de baixa renda nas 17 regiões do Orçamento Participativo de Porto Alegre. O local de encontro será na sede da subprefeitura de cada região, sempre às 9h. Em caso de mau tempo, o evento será remarcado. As informações são da prefeitura.

aumento de 95% Participam representantes do governo municipal pela Secretaria de Governança Local e Coordenação Política e do Departamento Municipal de Habitação (Demhab). Também integram a força-tarefa, formada em 13 de janeiro, Defesa Civil, CEEE Equatorial, conselheiros do Orçamento Participativo e Corpo de Bombeiros - este responsável pelo levantamento que identificoudo número de ocorrências de incêndios em residências da Capital entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023 em comparação ao período anterior.

CALENDÁRIO DAS AÇÕES