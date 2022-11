Concessão dos parques Redenção e Marinha será tratada em audiência pública

A concessão de parques públicos para a iniciativa privada será tratada em duas audiências públicas nesta quinta-feira, dia 17 de novembro, e sexta-feira, dia 18, em Porto Alegre. O local escolhido para o debate é o plenário principal da Câmara Municipal, no Centro, com início marcado para 19h nos dois dias.

Apresentada em outubro, a proposta está dividida em dois lotes: Parque Farroupilha - mais conhecido como Redenção - e calçadão da Praia do Lami no lote 1; Parque Marinha do Brasil e o trecho 3 da Orla do Guaíba no lote 2. Organizadas pela prefeitura, as audiências terão formato híbrido, permitindo participação e manifestação presencialmente e online. A duração máxima prevista é de três horas cada uma.

A minuta dos editais está disponível e recebe contribuições até 24 de novembro em consulta pública. O lançamento da licitação deve ficar para o ano que vem, devido ao cumprimento de prazos legais de tramitação.

Leia também: Entenda a concessão da Redenção e do Parque Marinha em 15 pontos

Audiência pública

Lote 2 - trecho 3 da Orla e Parque Marinha

Quando: 17/11 (quinta-feira)

Início: 19h

Local: Câmara Municipal - Av. Loureiro da Silva, 255, Centro Histórico

Reunião Zoom Participação virtual:

- ID da reunião: 886 5908 1197

- Senha de acesso: 112190

Lote 1 - Parque da Redenção e Calçadão do Lami

Quando: 18/11, sexta-feira:

Início: 19h - Concessão do Parque Farroupilha e Calçadão do Lami

Local: Câmara Municipal - Av. Loureiro da Silva, 255, Centro Histórico

Reunião Zoom Participação virtual:

- ID da reunião: 849 0796 2129

- Senha de acesso: 679228