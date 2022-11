Entenda a concessão da Redenção e do Parque Marinha em 15 pontos

Há um mês a prefeitura de Porto Alegre tornou pública uma ideia que já era tratada nos gabinetes há mais de ano: conceder para a gestão da iniciativa privada o Parque da Redenção, o calçadão do Lami, o Parque Marinha do Brasil e o trecho 3 da orla do Guaíba.

minutas dos editais O momento agora é de análise, pela sociedade e pelos interessados em participar da disputa, das, dos contratos e dos documentos anexos. Minuta é o nome que se dá à primeira redação de um documento. Portanto, o contrato, o edital e os anexos disponibilizados não são a versão definitiva de cada um, podendo ser modificados até a abertura da concorrência.

Para isso, o governo terá como subsídio as contribuições que receber via consulta pública (aberta até o dia 24 deste mês) e nas audiências públicas desta quinta-feira (17) e sexta-feira.

proposta de concessão Assim que finalizados, estes documentos irão regrar o que pode ou não ser feito em cada um dos parques. Confira a seguir alguns pontos previstos napretendida pela prefeitura.

Comum aos dois lotes

Modalidade : Concorrência nacional

: Concorrência nacional Tipo : Maior oferta pela outorga fixa da concessão

: Maior oferta pela outorga fixa da concessão Objeto : Concessão da gestão, operação e manutenção

: Concessão da gestão, operação e manutenção Prazo: 30 (trinta) anos

Os parques serão ou não cercados?

Um dos documentos anexos aos editais diz que "é proibida qualquer forma de cercamento à área da concessão". Em outro trecho, diz que "o projeto a ser implementado deve considerar o livre fluxo de usuários entre trechos, sem a criação de possíveis bloqueios que impeçam os usuários de trafegar livremente pela área".

Será feito controle do acesso?

Outro documento diz que "os parques terão livre acesso 24 horas por dia". Não está previsto controle, mas sim monitoramento eletrônico, cujas imagens deverão ser compartilhada com os órgãos de segurança do município, e rondas diárias usando "bicicletas elétricas". Caso a proposta avance como está, a concessionária deverá operar, pelo menos, das 6h30min às 20h.

O acesso será pago?

De forma geral, o acesso aos parques não será pago. A minuta de contrato diz que "é vedado à concessionária", dentre outras proibições, "cobrar ingresso de acesso à área da concessão". No entanto, podem existir casos à parte a serem especificados, como "limitar parcialmente o acesso ao público de maneira temporária e realizar a cobrança de ingresso" para eventos localizados em arenas ao ar livre. A concessionária também fica autorizada a explorar economicamente serviços e atividades, "exceto aqueles explicitamente previstos como gratuitos no contrato".

Os ambulantes poderão permanecer?

A minuta de contrato trata como obrigação do poder concedente, que é a prefeitura, "não autorizar o comércio ambulante em caráter de competição com os produtos e serviços ofertados pela concessionária na área de concessão". Ou seja, o que for comercializado por algum restaurante ou quiosque nos parques não poderá ser vendido pelos ambulantes.

Será cobrado pelo uso de espaços específicos dos parques?

Poderá ser cobrado em algumas situações. Por exemplo, o modelo de contrato diz que é vedado cobrar "pela utilização dos equipamentos esportivos disponíveis ou a serem implementados na área de concessão, salvo nos casos de eventos esportivos" e "para a realização de feiras que tenham caráter social, com exceção das atividades, ainda que vinculadas, que concorram diretamente com as demais atividades do parque ou que demandem custos extras não ordinários".

Que serviços pagos poderão ser criados nos parques?

O futuro gestor poderá buscar fontes de receita, por exemplo, com a locação de espaços comerciais, a instalação de quiosques de alimentação, comerciais e de vendas rápidas, espaço para eventos e painéis publicitários.

Terá banheiro público?

Sim. Os documentos enfatizam, em diferentes trechos, que disponibilizar banheiros públicos - sem cobrança pelo uso - é essencial para a concessão. As obras destes equipamentos deverão ser tratadas como prioritárias.

Qual o destino do recurso a ser pago pelo contrato de concessão dos parques?

O contrato diz que os valores correspondentes à outorga fixa deverão ser destinados diretamente ao Fundo Pró Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre (FunProamb).

Lote 1: Parque Farroupilha (Redenção) e Calçadão do Lami

