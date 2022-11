O que significa dizer que os oito anos recentes são os mais quentes da história

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Todos os anos entre 2015 e 2021 alcançaram a marca de serem os mais quentes já registrados na história do planeta. E, pelo que os estudos indicam até o momento, 2022 também chegará a esta marca: a estimativa é que fique, na média, 1,15 ºC acima dos níveis pré-industriais. Desde os anos 1980, cada década tem sido mais quente que a anterior, o que deve continuar, informa a ONU. A década mais recente, entre 2013 e 2022, deve fechar com 1,14 ºC acima da média registrada antes da era industrial. Ou seja, muito cedo para chegar tão perto da meta de manter o aquecimento em no máximo 1,5 ºC até o fim do século. Os dados fazem parte de estudos de especialistas ao redor do mundo, que foram revisados e compõem o mais recente relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência da ONU que trata das questões climáticas. COP27 Divulgada na abertura da, que acontece até o dia 18 deste mês no Egito, a notícia veio acompanhada de um novo alerta: a velocidade e a intensidade do aumento da temperatura, e das consequentes alterações climáticas que isso provoca, têm potencial para “devastar vidas em todos os continentes”, disse em seu discurso o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Mas, para quem encarou manhãs com geada e noites com temperaturas abaixo dos 10 ºC em novembro, quando é primavera no Brasil (e em todo o hemisfério sul), parece uma contradição dizer que 2022 está entre os anos mais quentes que o mundo já vivenciou. Então, o que significa isso? Quando se fala de aumento da temperatura – o aquecimento global – a referência é a temperatura média do planeta até a época chamada pelos cientistas de pré-industrial (para a ONU, entre 1850 e 1900). A partir de então, aumentou a emissão de gases poluentes devido ao uso de combustíveis fósseis na indústria, nos transportes e em outras atividades humanas. A concentração desses gases na atmosfera intensifica o efeito estufa (processo natural do planeta Terra para reter o calor necessário às condições de vida), o que provoca o aquecimento da atmosfera e dos oceanos. A temperatura média mais alta impacta as mudanças climáticas. Ondas de calor extremo, secas e inundações devastadoras que tomaram conta do mundo nos anos recentes são consequência disso. Para garantir condições de vida no planeta, é preciso frear o aquecimento global. Medidas que garantam isso estão sendo discutidas na COP27, assim como já foram tratadas em anos anteriores, e devem ser implementadas por governos de todos os níveis e em todos os países. O aumento médio da temperatura na superfície do planeta (em comparação ao nível pré-industrial 1850-1900) 2021: 1,1 ºC *

2020: 1,2 ºC

2019: 1,1 ºC

2018: 1 ºC

2017: 1,1 ºC

2016: 1,1 ºC

2015: 1 ºC** * Sob o efeito do fenômeno La Niña, o aumento médio ficou abaixo do ano anterior, mas mais acima de outros anos impactados pelo mesmo fenômeno. ** 2015, 2016 e 2019 estiveram sob efeito do fenômeno El Niño. Fonte: Elaboração própria com base em dados da Organização Meteorológica Mundial e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Minidicionário

El Niño: aquecimento acima da média das águas do Oceano Pacífico Equatorial; potencializa o aumento de temperatura em várias regiões do planeta. La Niña: resfriamento anormal e persistente nas águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial; contribui para a queda da temperatura média global. Quais as consequências das mudanças climáticas

As mudanças climáticas provocam fenômenos climáticos extremos, como chuvas em excesso ou secas prolongadas. E o aquecimento global faz com que esses impactos das mudanças climáticas sejam mais intensos e frequentes. Ainda assim, é preciso muito estudo e comparação entre diferentes dados para apontar a relação entre um evento e as mudanças climáticas. Uma maneira de chegar a resultados que confirmem essa influência é por meio da atribuição, num modelo que usa métricas e modelos já existentes para analisar os fenômenos de forma rápida, mantendo o padrão científico. É o que faz a iniciativa “World Weather Attribution”, ou atribuição climática global, em tradução livre. Um exemplo dessa atribuição no Brasil foi o período de chuva intensa que atingiu Pernambuco em maio deste ano. Em menos de 24 horas, entre os dias 27 e 28, choveu mais de 70% do esperado para todo o mês. Isso aconteceu após uma semana de chuvas intensas que ganharam força no dia 25, atingindo também outros estados do Nordeste. A análise feita pelo grupo, que teve como base em métodos revisados e publicados, indica que “eventos como este são agora mais prováveis de acontecer do que seriam em um clima que não tivesse sido aquecido pelas atividades humanas”. Ainda, aponta que a chuva, caso “ocorresse em um clima 1,2 ºC mais frio, teria aproximadamente metade da intensidade”. Área de Recife (PE) afetada pela chuva; foto do dia 30 de maio. Foto: Clauber Cleber Caetano/PR/JC Sobre a iniciativa de atribuição climática

A iniciativa World Weather Attribution (WWA) é uma colaboração entre cientistas climáticos do Imperial College London no Reino Unido, KNMI nos Países Baixos, IPSL/LSCE na França, Universidade de Princeton e NCAR nos EUA, ETH Zurich na Suíça, IIT Delhi na Índia e especialistas em impacto climático do Centro Climático da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho em todo o mundo. A WWA foi fundada para fornecer avaliações robustas sobre o papel das mudanças climáticas logo após o evento. A pergunta que deve ser feita