Inicia no domingo, dia 6, e segue até o dia 18 de novembro a COP27, conferência sobre mudanças climáticas realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU). O encontro deste ano será na cidade de Sharm El-Sheikh, no Egito. Nestes dias, representantes de diversos países se reúnem para tratar de ações conjuntas com o objetivo de frear o aumento da temperatura média do planeta (o aquecimento global) e assim reduzir os impactos que já são percebidos como consequência das temperaturas elevadas através das mudanças climáticas.

Apesar de serem resultado das negociações feitas entre governos nacionais (o governo federal, no caso do Brasil), os acordos são colocados em prática principalmente por meio de ações dos governos regionais (estados) e locais (municípios). Por exemplo, políticas públicas de incentivo ao uso energias renováveis ou de sanção à degradação ambiental são medidas que podem ser adotadas pelas cidades como forma de controlar a emissão de gases poluentes na atmosfera.

Com base no comprometimento assumido pelos governos, resulta da COP a definição de ações prioritárias a serem seguidas. Por aqui, vamos acompanhar esses debates e informar sobre os próximos passos que o Brasil, o Rio Grande do Sul e as cidades gaúchas devem seguir para mitigar as consequências das mudanças no clima do planeta no nosso território.