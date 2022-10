Leilão de índices construtivos em Porto Alegre não atrai investidores

Nenhuma construtora teve interesse em adquirir índices construtivos – Solo Criado – no leilão realizado pela prefeitura de Porto Alegre na manhã desta terça-feira, 25 de outubro, que foi declarado como deserto. Além da imprensa, somente duas das cerca de 20 pessoas presentes na Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda, no Centro da Capital, não eram servidoras da prefeitura. Uma, inclusive, deixou o local antes mesmo de ser encerrada a sessão.

R$ 24,9 milhões R$ 25,14 milhões Este seria o terceiro ano seguido com leilão de Solo Criado. Em 2020, foram ofertados 30 mil metros quadrados e vendidos 7,5 mil, totalizando. Em 2021, primeiro ano da gestão de Sebastião Melo (MDB), foram vendidos 8,2 mil metros quadrados ao valor de. Antes disso, entre 2014 e 2016, o município arrecadou R$ 144 milhões em leilões, recurso usado para desapropriação e custeio de obras de infraestrutura por meio do Fundo Especial Pró-Mobilidade (Funpromob).

A explicação para o desinteresse do mercado pode ser encontrada em medida adotada pelo próprio poder público. O certame desta terça-feira foi o primeiro sob vigência da alteração na lei para a chamada "compra de índices em balcão", que tira do leilão o que era considerado seu principal atrativo: a aquisição de índices de grande adensamento, acima de mil metros quadrados. Isso já é possível desde 2019, mas a mudança sancionada em julho deste ano, além de manter a compra acima de 1 mil metros quadrados, o interessado não precisa mais apresentar o Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) no momento da compra.

Com as facilidades proporcionadas na compra direta na prefeitura, não há mais motivo para se disputar o valor do metro quadrado, avalia o advogado Daniel Nichele, que tem clientes ligados ao setor construtivo e esteve na sessão para avaliar o interesse do mercado em adquirir Solo Criado. No leilão, o lance mínimo é equivalente ao preço de tabela para quem faz a compra direta. Faria sentido, opina o advogado, se o leilão ofertasse índices que não pudessem ser adquiridos de outra forma – por exemplo, em quarteirões cobiçados ou em áreas nobres.

Uma nova sessão pública de venda de Solo Criado deverá ocorrer somente no ano que vem, e talvez sob outras premissas, informa Jonas Martins Machado, secretário adjunto da Fazenda. Na avaliação dele, a experiência serviu como avaliação do comportamento do mercado com as regras de balcão. Mas, embora a compra direta tenha potencial de reduzir a arrecadação do município com esse que é considerado um instrumento de financiamento da cidade, Machado afirma que não há expectativa de alterar a lei.