Entenda o que muda na proteção ao patrimônio cultural de Porto Alegre

A Câmara de Porto Alegre aprovou na tarde de quarta-feira, com manifestações de apoio de quem ocupava as galerias, mudanças na Lei Nº 12.585/2019, que regra o inventário do patrimônio cultural de bens imóveis. O governo justifica que isso dará liberdade construtiva ao imóvel de compatibilização, que é sempre vizinho de um bem listado pelo inventário municipal como de estruturação - neste caso, embora não seja tombado, deve ter suas características preservadas.

Os nomes podem confundir. Ambos conceitos surgem com o Plano Diretor de 1999, vigente até hoje, como parte da estratégia de qualificação ambiental da cidade. É um dos propósitos dessa estratégia buscar a "superação dos conflitos referentes à poluição e degradação do meio ambiente, saneamento e desperdício energético" - o que comumente se associa ao termo ambiental.

Mas a definição é mais abrangente e "tem como objetivo geral qualificar o território municipal, através da valorização do patrimônio ambiental, promovendo suas potencialidades e garantindo sua perpetuação". A lei do planejamento urbano de Porto Alegre entende como patrimônio ambiental o natural - elementos da natureza - e o cultural - neste caso incluindo, dentre outros, "o conjunto de bens imóveis de valor significativo".

É aí que se inserem os conceitos de estruturação - é o imóvel que "atribui identidade ao espaço" - e de compatibilização - que acompanha o bem de estruturação para garantir a sua "ambiência". Essa é uma referência ao ambiente em que o imóvel se encontra, e por isso a lei previa limite construtivo em caso de substituição da edificação: pela "relação significativa" com o seu entorno, o Plano Diretor definiu que "volumetria e outros elementos de composição requerem tratamento especial".

Com o fim da restrição - aprovada pelos vereadores com 21 votos favoráveis e nove contrários -, segue existindo o imóvel de compatibilização, mas não o propósito definido para ele no Plano Diretor. O empreendimento que substituir um imóvel de compatibilização, seguirá o regramento geral para área. Podendo atingir o máximo potencial construtivo, esses terrenos não terão mais direito à venda de índices excedentes, o que segue garantido aos imóveis de estruturação e tombados.

A transferência dos índices construtivos poderá ser feita de uma única vez, e não mais parcelada, como previa a lei. Ainda assim, depende de autorização do poder público. O legislativo aprovou também seis emendas e a iniciativa aguarda sanção do prefeito.