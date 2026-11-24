Demanda antiga do Litoral Norte no Rio Grande do Sul, a duplicação da ERS-389, a Estrada do Mar, segue sem grandes avanços (Jornal do Comércio, edição de 18/11/2026). Tudo é uma questão de gestão. O atual governador, Eduardo Leite, é de Pelotas, e o vice, Gabriel Souza, de Tramandaí, e nada fizeram pela região. A Estrada do Mar foi construída na gestão do Pedro Simon há 40 anos, não evoluiu nada nesse período. Se fosse em Santa Catarina, estaria duplicada e com uma ciclovia. (Virgilio Panzini de Matos)
Estrada do Mar II
A população da região aguarda a construção da elevada na Estrada do Mar com a RS-407, o que até agora é apenas uma promessa. (Fabrício Anflor)
Rodovias
A CCR ViaSul, que administra a Freeway no Rio Grande do Sul, inicia uma nova fase e passa a adotar a marca Motiva Gaúcha (JC, 16/11/2026). A freeway nunca esteve tão esburacada. A Freeway nunca esteve tão esburacada. E não é nada barato trafegar na rodovia: são gastos R$ 13,80 para andar 80 km. (Lucas Casagrande)
Rodovias II
Precisa mudar o serviço prestado. Atualmente, falta manutenção e sobra buraco. O pedágio continua caro e a qualidade segue ruim, só mudou a fachada. (Jairo Bertoti)
Surf na Ilha dos Lobos
O Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul (Gemars) vai analisar a compatibilidade da prática do surf “tow-in” em ondas gigantes no Refúgio de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos, em Torres (JC. 16/11/2026). O que será diferente, os jet skis serão elétricos silenciosos? O barulho sempre espantou os lobos-marinhos. As gestões públicas do litoral gaúcho estão dizimando a fauna autorizando projetos absurdos. (Rafael Kwaszko)
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