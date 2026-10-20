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Palavra do Leitor

Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 18:08

Previdência privada versus pública

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Para 92% dos brasileiros, a aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não será suficiente para assegurar sua estabilidade financeira no futuro (Jornal do Comércio, edição de 14/10/2026). Todas as previdências privadas irão quebrar no futuro. A única garantia é a aposentadoria do Estado. Por isso é importante garantir que sejam proporcionados os ganhos reais ao longo do tempo. Não é um valor alto, mas é garantido. (Ernane Pfuller)

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