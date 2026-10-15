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Palavra do Leitor

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 18:12

História pioneira

Arte/JC
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O livro Union Distillery traz a vitoriosa história da pioneira Union Distillery Maltwhisky do Brasil (1948), entrelaçada na imigração italiana no Rio Grande do Sul (Caderno Viver, edição de 02/10/2026). Ficamos muito sensibilizados com a reportagem publicada hoje na página "Livros", na qual Jaime Cimenti escreve sobre a obra "Union Distillery - Maltwhisky do Brasil Ltda". O livro narra a trajetória da nossa empresa, que nasceu em Veranópolis e hoje está sediada em Bento Gonçalves, bem no portal de entrada do Vale dos Vinhedos. A obra resgata as nossas origens e as raízes de famílias vindas do Vêneto, que migraram em busca de um futuro melhor após a guerra na Itália. É uma história de recomeço no Brasil, inspirada na jornada de tantas outras famílias imigrantes que prosperaram por aqui. Entre tantos relatos, o livro destaca a inspiração vinda de Alberto Cimenti, pai de Jaime. A esse imigrante italiano bem-sucedido devo muito, pois foi ele quem me ensinou o verdadeiro significado de ser empreendedor. (Marcelo Borsato, por e-mail)

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