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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 18:46
Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do ComércioArte/JC
Os negócios conduzidos por uma pessoa apenas exigem diferentes aptidões. Aos 18 anos, Daniel Machado, da Dankie Cookie, é um exemplo de empreendedor solo que encara esse desafio em Porto Alegre (GeraçãoE, edição de 24/09/2026). Daniel tem a mente empreendedora desde pequeno, quando vendia cadernos personalizados que ele mesmo fazia. Alguém tem dúvida do quanto esse jovem vai prosperar? É corajoso e dedicado. (Sabrina Morales)
Empreendedorismo II
Todo meu respeito e admiração para esse guri do bem. E que chova muitas bênçãos financeiras na vida dele. (Roberta Dorneles de Morais)
Empreendedorismo III
Nunca vai existir crise econômica para quem não quer depender de algo ou alguém. Gente como o Daniel é anticrise. Parabéns, guerreiro! (Douglas Stocco)
Empreendedorismo IV
Que história linda a do Daniel Machado. Tenho 41, temos muita coisa em comum na história. Parabéns, e nunca deixe ninguém te diminuir. Desejo sucesso. (Rodrigo Jankoski)
Videocast Pitch Stop
A terceira parada do Pitch Stop, novo videocast do GeraçãoE, recebeu Matheus Dreher, à frente da Dreher, e André Passow, fundador da Magian Cacao, que falam sobre escalar uma empresa ou manter o formato artesanal (YouTube do Jornal do Comércio). Gostei muito de saber mais sobre as duas marcas, ambas muito boas. (Nathalie Bochie)