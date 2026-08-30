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Palavra do Leitor

Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 18:39

Data center

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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Arte/JC
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O projeto de implantação de um campus de data centers no município gaúcho de Eldorado do Sul, por parte da Scala Data Centers, segue sendo tema de debate na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que negou recurso imposto pela empresa (Jornal do Comércio, edição de 25/08/2026). Esse investimento impressiona e pode ser muito importante para o Rio Grande do Sul, mas estamos falando de um projeto que, no futuro, poderá demandar energia equivalente ao consumo médio de todo o Estado, é gigantesco. Por isso, é difícil entender que justamente as garantias financeiras exigidas pela Aneel estejam sendo discutidas na Justiça. Um projeto dessa dimensão precisa trazer investimento e desenvolvimento, claro, mas também segurança e responsabilidade. R$ 500 bilhões chamam atenção, mas 4,75 mil MW também, e muito. (Adolfo Medeiros)

Data center II

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