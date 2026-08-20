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Palavra do Leitor

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 18:47

Viaduto Otávio Rocha

Arte/JC
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Com a inauguração oficial prevista para o mês de setembro, alguns empreendimentos já começam a se instalar nos espaços comerciais do recém-reformado Viaduto Otávio Rocha, na avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre (Jornal do Comércio, edição de 13/08/2026). As pessoas precisam ir até o Viaduto Otávio Rocha, frequentar, se divertir, comprar, gastar e curtir. Porto Alegre precisa muito disso. (Luciano Liotti)

Viaduto Otávio Rocha II
Com o tempo, os detalhes irão se acertando. Espero que tudo dê certo no Viaduto Otávio Rocha, precisamos muito que alguma coisa funcione em Porto Alegre. (Vera Falcão)

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