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Palavra do Leitor

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 18:33

Indústria automotiva

PALAVRA DO LEITOR 19082026

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Entre fevereiro de 2025 e fevereiro de 2026, as atividades da General Motors de Gravataí foram parcialmente paralisadas pelo regime de layoff, suspensão temporária de trabalho, por seis meses, o que deve acarretar em uma queda na arrecadação da cidade no próximo ano (Jornal do Comércio, edição de 12/08/2026). Acredito que as montadoras façam paradas para regular a oferta e demanda de consumo de veículos para não baixar preço e manter os lucros relativos. Como podem empresas estrangeiras vender carros em grande quantidade tendo um enorme custo de logística e pagando enormes impostos de importação? Talvez a resposta esteja na má gestão ou produtividade e carros ruins das montadoras no País. (Ernane Pfuller)

Indústria automotiva II
Os carros chineses estão comendo fatias da indústria nacional rapidamente. Ou o governo aumenta os impostos de importação dos veículos fabricados na China, ou a situação vai piorar. (Claudio Cardoso)

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