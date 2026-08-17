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Palavra do Leitor

Publicada em 16 de Agosto de 2026 às 18:27

Investimentos no turismo

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
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A consolidação institucional que se observa no Rio Grande do Sul reposicionou o turismo como uma das principais matrizes para a atração de investimentos privados de longo prazo, transformando a atividade em uma política de Estado definitiva (Jornal do Comércio, edição de 10/08/2026). Parabéns pela reportagem publicada no caderno Empresas & Negócios. O texto traz um levantamento extremamente essencial, que irá ajudar a região da Campanha a captar novos investimentos. (Victória Mercio, de Bagé, por e-mail)

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