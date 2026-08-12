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Palavra do Leitor

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 18:12

Aeromóvel

Arte/JC
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Desligado desde a enchente de 2024, o aeromóvel da Trensurb recebeu uma nova data para as obras de recuperação do sistema, com retomada da operação no mesmo momento (Jornal do Comércio, edição de 11/08/2026). O aeromóvel do Aeroporto Salgado Filho faz muita falta. Costumava usar para ir até o Centro me hospedar. Hoje, quando viajo a Porto Alegre, uso Uber ou táxi. Para os trabalhadores do aeroporto, o aeromóvel também faz muita falta. (Leandro Krucher)

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