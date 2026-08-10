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Palavra do Leitor

Publicada em 10 de Agosto de 2026 às 18:07

Qualidade do ensino

Arte/JC
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O Rio Grande do Sul registrou um salto na educação, assumindo o 5º lugar no ranking nacional segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025. (Jornal do Comércio, edição de 06/08/2026). Esse resultado é fruto de duas situações vergonhosas. Uma é a aprovação compulsória de alunos que não teriam condições de ser aprovados. Isso eleva a média geral do aproveitamento. A outra é que nós não crescemos muito nos índices, a média ainda fica na casa de 4 ou 5. Porém, o resto do Brasil é que está muito mal também. Ganhamos posições porque outros estados pioraram. (Dionisio Hatzenberger)

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