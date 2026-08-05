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Palavra do Leitor

Publicada em 05 de Agosto de 2026 às 18:51

Sistemistas da GM

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
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O modelo de condomínio industrial da General Motors (GM) em Gravataí concentra 14 sistemistas — empresas fornecedoras de peças ou que atuam em algum dos processos de fabricação dos veículos - a maioria delas europeias (Jornal do Comércio, edição de 03/08/2026). Quando vamos começar a refletir sobre isso? Não conseguimos produzir um celular. Aliás, a única fábrica de semicondutores do País, no governo anterior, quase foi fechada. Quando vejo esse grande volume de carros elétricos fabricados na China, lembro-me do empresário de Lajeado que lutou para desenvolver um carro brasileiro e elétrico. Quantas boas ideias não conseguimos colocar em prática. (Jarbas Cardoso)

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