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Publicada em 04 de Agosto de 2026 às 18:16

Reestruturação do Ceitec II

Arte/JC
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O Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), estatal de fabricação de chips localizada em Porto Alegre, passa por um processo de reestruturação, iniciado em 2023 (Jornal do Comércio, edição de 31/07/2026). Sou um entusiasta do Ceitec, mas me preocupa a falta de notícia sobre o retorno da produção. São só notícias de coisas paralelas e até alheias à empresa. É preciso começar a produzir de verdade, vender e fazer pesquisa. (Carlos Corrêa)

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