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Palavra do Leitor

Publicada em 03 de Agosto de 2026 às 18:19

Bares no Beira-Rio

Arte/JC
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O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) moveu uma ação contra os bares em frente ao Beira-Rio que limitava o funcionamento em dias de jogo, mas o Tribunal de Justiça do RS analisou um pedido de reconsideração e determinou, em liminar, que os estabelecimentos poderão funcionar durante as partidas (Jornal do Comércio, edição de 31/07/2026). Porto Alegre está inexplicável – incentivaram investimento na Cidade Baixa para depois proibir; construíram o trecho 3 na Orla do Guaíba onde tem a pista de skate e os jovens não podem frequentar à noite, os bares no entorno dos estádios estão sendo proibidos e não podem ser realizados eventos no Parque Harmonia. (Rudinei de Mello Neves)

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