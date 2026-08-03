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Palavra do Leitor

Publicada em 03 de Agosto de 2026 às 00:25

Estádio Olímpico x Arena do Grêmio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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/Arte/JC
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O imbróglio jurídico e financeiro da troca de chaves da Arena e do estádio Olímpico, que envolve o Grêmio e as empresas Karagounis e Metha (antiga OAS), já se estende por anos. Conforme reportagem com agentes envolvidos na negociação, a expectativa é que seja selado o acordo no mês de agosto (Jornal do Comércio, 30/07/2026). O Grêmio tem que deixar passar os 20 anos e entrar na justiça para reaver este terreno da Azenha (ou simplesmente não entregá-lo). O clube cumpriu rigorosamente toda sua parte em contrato, diferentemente da construtora que, após todo este tempo, deixou a área deteriorando e dando prejuízos ao clube. (Alex Brasil)

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