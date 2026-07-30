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Palavra do Leitor

Publicada em 30 de Julho de 2026 às 17:49

Litoral Norte

Arte/JC
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O expressivo crescimento populacional de municípios gaúchos à beira-mar cria expectativas por um nível de desenvolvimento que desafia a gestão pública. A candidatura do Litoral Norte à protagonista como polo de investimentos e moradia no Estado fica ameaçada a médio e longo prazos se a infraestrutura não acompanhar o mesmo ritmo da expansão urbana (Jornal do Comércio, Caderno Empresas & Negócios, 27/07/2026). As prefeituras preferem fazer a famosa política do pão e circo do que agilizar as melhorias da infraestrutura das cidades. O nosso Litoral tem muito potencial de desenvolvimento e crescimento econômico, fatores como localização estratégica: proximidade da Serra, RMPA, SC e rotas para o Oceano Atlântico Sul; além do terreno e plano que favorece a construção civil! (Leonardo Neves)

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