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Publicada em 29 de Julho de 2026 às 18:22

Investimentos

Arte/JC
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A gaúcha Parks Data Centers já está implantando um data center em Cachoeirinha com aporte de R$ 500 milhões e no padrão Tier III, que assegura alta disponibilidade operacional, redundância de sistemas e alta confiabilidade para aplicações críticas (Jornal do Comércio, edição de 21/07/2026). Temos que admirar empresários que acreditam no Rio Grande do Sul, como na cidade de Cachoeirinha!!! Parabéns aos investidores. (Cesar Fuhr)

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