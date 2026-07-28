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Palavra do Leitor

Publicada em 28 de Julho de 2026 às 19:22

Varejo no Interior

Arte/JC
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A rede Deltasul, de eletrodomésticos e móveis e com mais de sete décadas de atuação, fechou unidades nas cidades de Osório, Tapes, Taquari e Viamão, gerando demissões e expondo dificuldades do setor (Jornal do Comércio, edição de 21/07/2026). As plataformas de vendas digitais estão acabando com os comércios locais, principalmente no interior do Estado. Cabe a nós também ter a consciência de não deixar de consumir nas lojas físicas das nossas cidades. (Veronica Regert)

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