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Palavra do Leitor

Publicada em 26 de Julho de 2026 às 18:14

Entrevista Especial

Arte/JC
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Economista egresso do mercado financeiro, Eduardo Moreira se posiciona hoje como uma das vozes mais críticas no Brasil ao sistema financeiro, que, na sua avaliação, privilegia “quem não trabalha” (Jornal do Comércio, edição de 13/07/2026). O sistema não apenas privilegia quem não trabalha, mas de fato pune quem tenta trabalhar, gerar renda, oportunidades. Basta ver a imensidão de obrigações que uma empresa precisa cumprir só para começar a trabalhar. E quando se olha para o mercado financeiro, vemos que basta deixar o dinheiro “parado”. Ninguém precisa de alvará para investir, de licença ou obrigações trabalhistas. Não existe multa nem taxas. Pagam IOF e Imposto de Renda apenas e reclamam. (Gabriel Martins)

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