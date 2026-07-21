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Publicada em 21 de Julho de 2026 às 18:14

Transporte ferroviário

Arte/JC
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Secretários do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina pedem maior participação na formatação da licitação da Malha Sul ferroviária e reclamam da proposta inicial de fatiar a concessão em três segmentos (Jornal do Comércio, edição de 09/07/2026). A ferrovia tem que assegurar sua continuidade, aumentando a tonelagem das cargas e visando o trem de passageiros. Não pode, também, ocorrer o absurdo de pedirem ligação ferroviária que liga nada a coisa nenhuma. (Nevile A. Przybylski)

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