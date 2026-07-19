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Publicada em 19 de Julho de 2026 às 18:55

Combustíveis

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
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O governo federal anunciou o aumento da mistura de etanol na gasolina comum de 30% para 32% por 180 dias, prorrogáveis por igual período, para tentar evitar aumentos nos preços da gasolina após a retomada da Guerra no Irã (Jornal do Comércio, edição de 15/07/2026). É inacreditável o desrespeito com o povo, essa decisão é autoritária, sem pensar na população. Quem possui um veículo movido à gasolina deveria ter o direito de ter disponível este combustível, mesmo sendo mais caro, mas ter o direito de escolha. (Tiago Lombardo)

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