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Palavra do Leitor

Publicada em 14 de Julho de 2026 às 18:14

Horário de silêncio

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O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) move uma ação contra bares em frente ao Beira-Rio e o município de Porto Alegre por perturbação ao sossego nos dias de jogo do Inter (Jornal do Comércio, edição de 13/07/2026). Não é fácil ser empreendedor no Brasil. As pessoas moram em frente a um estádio de futebol, onde há muita gente no entorno em dias de jogos. Muitas pessoas consumindo, gastando, ajudando a economia local a girar. (Anderson Carvalho)

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