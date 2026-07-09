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Palavra do Leitor

Publicada em 09 de Julho de 2026 às 18:38

Automotor

Arte/JC
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Em nome do Sincodiv-RS/Fenabrave Regional Rio Grande do Sul, gostaríamos de parabenizar o jornalista Vinícius Ferlauto pela passagem de seus 25 anos de dedicação à cobertura do setor automotivo no Jornal do Comércio. Ao longo de sua trajetória, Vinícius construiu uma relação de respeito e credibilidade junto ao mercado, acompanhando de perto a evolução da indústria, da distribuição de veículos e dos principais temas que impactam o segmento. Seu trabalho contribuiu para levar informação qualificada aos leitores e para fortalecer o debate sobre um setor tão importante para a economia gaúcha. Recebam nossos cumprimentos por contar em sua equipe com um profissional cuja competência, seriedade e compromisso com o jornalismo marcaram essas duas décadas e meia de história. Desejamos ao Vinícius muito sucesso, saúde e que os próximos anos sejam igualmente repletos de grandes realizações. (Karen Cunha, diretora-executiva do Sincodiv-RS/Fenabrave Regional Rio Grande do Sul, por e-mail)

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