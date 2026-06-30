Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 30 de Junho de 2026 às 18:14

Programa Move Brasil

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
Os primeiros dias do programa Move Brasil, que libera uma linha de crédito de até R$ 30 bilhões voltada à aquisição de carros novos por profissionais de táxi e aplicativos, registraram um aumento significativo na procura por automóveis, mas foram acompanhados de uma série de empecilhos que dificultam as vendas (Jornal do Comércio, edição de 23/06/2026). O programa serve para identificar quem realmente é motorista de aplicativo e dar acesso a condições melhores de financiamento. Isso não significa aprovação automática de crédito. Quem está negativado já teve programas como o Desenrola para renegociar dívidas e voltar a ter acesso ao mercado de crédito. Em nenhum lugar do mundo banco empresta dinheiro sem analisar risco e capacidade de pagamento. Se as concessionárias estão reclamando da dificuldade de aprovação, nada impede que usem seus próprios bancos e financeiras para assumir mais risco. Afinal, quanto mais financiamento aprovado, mais carros são vendidos. (Luciano Francisco)

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.