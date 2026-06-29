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Publicada em 29 de Junho de 2026 às 18:18

Brique da Redenção

Arte/JC
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Expositores do Brique da Redenção denunciam ameaças e a presença irregular de ambulantes no Parque Farroupilha em Porto Alegre (Jornal do Comércio, edição de 24/06/2026). A cidade de Porto Alegre está abandonada, sob todos os aspectos. Capital decadente, atrasada, insegura, violenta e suja. É uma triste realidade. Um bairro tradicional, onde está um parque que sempre acolheu a todas as gerações, atualmente nesta situação. (Carmen Valladares)

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