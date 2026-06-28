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Publicada em 28 de Junho de 2026 às 18:23

Tributação

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“Carga tributária é a gênese do subdesenvolvimento brasileiro”, diz o economista gaúcho Ricardo Hingel (Jornal do Comércio, edição de 22/06/2026). A indústria de pequeno porte está agonizando. Se não mudar algo urgentemente, começarão as demissões. (Alexsandro de Souza)

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