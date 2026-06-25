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Palavra do Leitor

Publicada em 25 de Junho de 2026 às 18:12

Novidade literária

Arte/JC
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Na coluna Livros, Jaime Cimenti falou sobre o livro “Facas e facões de um biólogo de campo”, que traz crônicas e histórias interessantes sobre décadas de pesquisas em muitos biomas brasileiros (Caderno Viver, edição de 12/06/2026). Quero elogiar as ótimas dicas que o colunista Jaime Cimenti tem apresentado todas as sextas-feiras na coluna Livros. No último dia 12, apresentou, entre outros, o lançamento do livro “Facas e facões de um biólogo de campo”. Como gosto muito de biologia, adquiri um exemplar. É uma verdadeira viagem pela abundante natureza do nosso país. Parabéns ao Jaime Cimenti e ao autor Rafael Balestrin. (Vitor Bley de Moraes, por e-mail)

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