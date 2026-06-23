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Publicada em 23 de Junho de 2026 às 18:38

Recursos para a saúde

Arte/JC
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Com o objetivo de diminuir o tempo de espera nas filas do Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde (MS), por meio do programa Pix da Saúde, destinou cerca de R$ 48 milhões para fortalecer a infraestrutura do Rio Grande do Sul (Jornal do Comércio, edição de 17/06/2026). Espero que esses recursos ajudem a reduzir a fila para realização de cirurgias, pois estou aguardando para retirar a vesícula há 80 dias e a média de espera é de 59 dias. (Marcos Rocha de Abreu)

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