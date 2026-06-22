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Publicada em 22 de Junho de 2026 às 18:55

Investimentos no RS

Arte/JC
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A proposta de instalação de um novo porto marítimo privado de grande porte no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, com investimento estimado em R$ 6,5 bilhões e capacidade para movimentar até 53 milhões de toneladas de cargas por ano, foi o tema central da primeira audiência pública sobre o Porto Meridional, realizada em Arroio do Sal (Jornal do Comércio, edição de 18/06/2026). É impressionante os valores dos projetos previstos para o Rio Grande do Sul: Porto Arroio do Sal, R$ 6 bilhões; Datacenter, até R$ 500 bilhões; ferrovia para Gramado, R$ 4 bilhões, Cidade do Avião, R$ 3 bilhões; celulose, R$ 27 bilhões e outros não lembrados. (Sérgio Tostes de Escobar, por e-mail)

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