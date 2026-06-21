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Publicada em 21 de Junho de 2026 às 18:09

Incentivos fiscais

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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Arte/JC
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O Rio Grande do Sul ultrapassou R$ 6 bilhões em benefícios fiscais em 2026, uma média de R$ 1 bilhão por mês, segundo o presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do RS (Afisvec), Eduardo Jaeger (Jornal do Comércio, edição de 17/06/2026). Se tem incentivo, é porque a carga tributária inviabiliza a produção. O ideal seria estender esses incentivos a todas as empresas, ao invés de tirar das que já têm. (Mauro Parcianello)

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