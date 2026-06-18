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Palavra do Leitor

Publicada em 18 de Junho de 2026 às 18:52

Obra em ciclovia

Arte/JC
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Inoperante desde 2023, após a ocorrência de fortes chuvas e, agravado pela enchente de maio de 2024, parte da ciclovia da avenida Ipiranga, em Porto Alegre, segue em obras, gerando transtornos para quem passa pelo local (Jornal do Comércio, edição de 16/06/2026). O ciclismo não movimenta a economia, então para que investir? Afinal, não consome combustível, não compra horas em estacionamentos, reduz o consumo das pessoas com medicamentos, hospitais e consultas médicas, não gera altos custos com manutenção, entre outros inúmeros setores da economia, afetados com esta prática… contém ironia. (Adriano Cracco)

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