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Publicada em 17 de Junho de 2026 às 18:14

Dívidas do agro

Arte/JC
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A aprovação do Projeto de Lei (PL 5.122/2023) que cria um programa de renegociação das dívidas rurais, foi celebrada pelas entidades do agronegócio gaúcho, mas a percepção predominante no setor é que a medida ainda está longe de se transformar em uma solução concreta para os produtores (Jornal do Comércio, edição de 12/06/2026). É lógico que o modelo de renegociação das dívidas do agronegócio foi escolhido para que o Senado e Câmara dos Deputados aprovassem como os produtores atingidos e não atingidos queriam, e isso chegando ao governo pode ser vetado. Esse é o desejo dos políticos de oposição. Mas não esqueçam dos produtores que sofreram com secas contínuas e outros com enchentes e que realmente estão em situação muito difícil. Estes sabem que precisam de urgência e essa demora na aprovação é devida ao ano eleitoral. Vamos observar mais adiante o resultado disso tudo. Não há interlocução com o governo, há apenas subserviência. (Sílvio Rafaeli)

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