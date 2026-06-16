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Publicada em 16 de Junho de 2026 às 19:02

Agências dos Correios

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A estatal Correios fechou 11 agências no Rio Grande do Sul, deslocando as equipes das unidades fechadas para outros pontos em Porto Alegre, Caxias do Sul, Gramado, Rio Grande, Triunfo, São Leopoldo e Derrubadas (Jornal do Comércio, edição de 10/06/2026). É uma pena o que está acontecendo com os Correios nos últimos anos. A empresa tinha importante papel na economia do Brasil, mas agora está sofrendo com mudanças de comportamento de consumidores e maior concorrência. É preciso fazer algo para que o serviço dos Correios não seja extinto por completo. (Lucas Almeida Fraga)

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