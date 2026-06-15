Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 15 de Junho de 2026 às 18:17

Aeroporto de Ijuí

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
O Aeroporto Municipal João Batista Bos Filho, em Ijuí, tem funcionamento 24 horas, pista asfaltada e balizamento noturno, atendendo diariamente operações da aviação executiva, aeromédica, militar, de instrução e agrícola (Caderno Mapa Econômico do RS, edição de 11/06/2026). Várias cidades do Noroeste gaúcho estão brigando entre si com seus aeroportos e nenhum está vingando de verdade. Isso acontece em Santa Rosa, Santo Ângelo e Ijuí. Poderiam apostar em apenas um aeroporto. (Pedro Ferreira)

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.