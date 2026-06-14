Relações comerciais

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Palavra do Leitor

Publicada em 14 de Junho de 2026 às 18:21

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PALAVRA DO LEITOR 15062026

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Enquanto o Brasil discute formas de reduzir o custo de produção e tornar sua indústria mais competitiva, um número crescente de empresas brasileiras tem encontrado essas condições do outro lado da fronteira (Jornal do Comércio, edição de 08/06/2026). Não apenas as grandes empresas estão indo para o Paraguai, mas as menores também. Tenho uma pequena indústria e se as coisas não mudarem muito, eu e outros colegas da região Carbonífera já estamos nos organizando para ir embora. Nosso Rio Grande do Sul está tomado por pessoas que odeiam o desenvolvimento. (Alexsandro de Souza)

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